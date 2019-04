Mais democracia, mais sustentabilidade

Código Florestal inaugurou período de maior retrocesso socioambiental, diz ambientalista

As lideranças do agronegócio tentam criar um antagonismo falso entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Por trás dessa tentativa existe, na verdade, o objetivo principal do setor que é o de acabar com qualquer regulação sobre as propriedades rurais. A avaliação é de Adriana Ramos, coordenadora de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental