Eu na Floresta

Povo Kĩsêdjê, do Xingu, planta pequi em área degradada e entrega produção recorde

O povo Kĩsêdjê, do Xingu, alcançou produção recorde de produção de óleo de pequi em 2018, com a entrega de 315 litros do produto. Foi a primeira vez que eles ultrapassaram a marca dos 300 litros, em um trabalho que envolveu cinco aldeias da Terra Indígena Wawi, no estado do Mato Grosso. A atividade de