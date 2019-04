Consumidor Verde

Festival Vegano no ABC

Uma boa pedida para vegetarianos, veganos e simpatizantes que moram em São Paulo e região do ABC é a segunda edição do Festival Vegano do ABC, em São Caetano do Sul, no dia 28. Lá os visitantes poderão participar de palestras sobre nutrição e consumo consciente, oficinas culinárias, educação ambiental, rodas de bate-papo, yoga, massagem.