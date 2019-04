Aprendendo no Mundo

Parto Natural ou Cesárea?

Amanhã nos Cinemas! Ontem, em casa “Whenever and however you intend to give birth, your experience will impact your emotions, your mind, your body and your spirit for the rest of your life” – Ina May Gaskin, Ina May’s Guide to Childbirth Nove anos passam em um segundo, num piscar de olhos. E ao pulsar