‘Nós avisamos, agora se acertem com eles’, dizem cientistas em apoio à greve do clima; veja vídeo

Alguns dos mais renomados cientistas do Brasil na área de mudanças climáticas divulgaram na tarde desta quinta-feira, 19, um vídeo em apoio à greve global convocada por estudantes para esta sexta-feira, 20.

Seguindo o chamamento da adolescente sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que há mais de um ano começou a fazer prostestos às sextas-feira (que ganharam o nome de “Fridays for Future“) pedindo ação dos governantes contra o aquecimento global, milhões de jovens em todo o mundo planejam sair às ruas com o mesmo pedido.

A marcha principal deve ocorrer em Nova York, onde está Greta para participar, na segunda, da Cúpula do Clima da ONU. Mas há eventos marcados em vários países, inclusive no Brasil. Veja onde vão ocorrer as ações no País.

Os cientistas Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP, Suzana Kahn Ribeiro, da UFRJ, Alexandre Araújo Costa, da Universidade Estadual do Ceará, Mercedes Bustamante, da UnB, Thelma Krug, do Inpe, e Paulo Artaxo, da USP, lembram que a ciência vem há anos alertando para os riscos de um planeta em aquecimento por causa das emissões desenfreadas de gases de efeito estufa e quais são as consequências que podemos sofrer.

(Spoiler: elas já estão acontecendo)

Na peça, eles passam o recado: “Nós avisamos, vocês não nos deram ouvidos. Agora vão ter de se acertar com eles”, os jovens, que assumem o protagonismo de exigir dos governantes ações efetivas. Veja abaixo:

Nesta semana Greta esteve no Congresso americano e foi taxativa: “Vocês não estão se esforçando o bastante”. Nesta sexta ela vai discursar para os jovens em Nova York. Vale a pena acompanhar esta e outras manifestações pelo Brasil e o mundo.