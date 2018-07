Governador de SP sanciona lei que limita abate de javalis no Estado

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), sancionou nesta quinta-feira, 28, o projeto de lei de autoria do deputado Roberto Trípoli (PV), que proíbe a caça “em todas as modalidades, sob qualquer pretexto, forma e para qualquer finalidade”, em todo o território paulista.

A medida foi antecipada na edição desta quinta pelo Estado e tem como objetivo principal limitar a caça de javali no Estado. A espécie exótica e invasora tem o abate permitido por instrução normativa do Ibama. Leia: Projeto limita caça de javali em São Paulo

Na cerimônia de sanção, França justificou: “A caça de animais exóticos e de exemplares que vieram de fora do Estado era permitida, o que produzia cenas horríveis. Isso não tem nada a ver com São Paulo o com os exemplos que demos ao mundo, a partir das defesas ambientais”. Segundo ele, trata-se de um “ato importante para a luta contra a violência animal”.

Nas redes sociais, o deputado recebeu diversas mensagens contrárias ao projeto, em meio a alguns parabéns e felicitações. “Por favor, deputado. Peço gentilmente que o senhor leve para casa todos os javalis que invadem minha propriedade e destruíram nascente de água, bem como mudas de árvores nativas na minha reserva natural. Sem contar a colheita de milho, que os javalis destruíram 80%”, escreveu Marisa Dibbern.

