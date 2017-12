LONDRES - Um peixe muito pequeno com dois pequenos dentes como os do Drácula, o vampiro mais famoso de todos os tempos, foi encontrado em um riacho do norte da Birmânia, segundo confirmou nesta terça-feira, 10, zoólogos britânicos. O animalzinho, batizado de Danionella dracula, tem 17 milímetros e faz parte do grupo de peixes cipriniformes, o mesmo que o das carpas.