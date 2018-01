Zoológico no interior de São Paulo exibe lêmures de Madagascar

SOROCABA - Três exemplares de lêmures, primata popularizado no filme "Madagascar", de Eric Darnell, podem ser vistos pelo público a partir desta sexta-feira (1) no zoológico municipal de Sorocaba (SP). De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o zoológico é o único no País a ter esse animal.

O zoo recebeu duas fêmeas e um macho de lêmures-de-cauda-anelada (Lemur catta) do zoológico Aticca Zoo Park, da Grécia. Os primatas são endêmicos da Ilha de Madagascar, na costa oriental da África.

O animal está em estado de vulnerabilidade, segundo a classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza, por viver em florestas que estão sendo destruídas pelo homem. Os espécimes chegaram a Sorocaba no final do ano e cumpriram um período de quarentena.