Zoológico de Londres mede e pesa mais de 16 mil animais em censo

O zoológico de Londres está fazendo uma espécie de "censo" entre os 16 mil animais que abriga. São 750 espécies diferentes de animais - de pequenos insetos a gigantes mamíferos - que estão sendo pesados e medidos pelos funcionários.

O diretor do zoológico, David Field, afirma que a coleta de dados vitais da fauna é fundamental para que a instituição possa cuidar do bem-estar dos animais no futuro. Além de balanças e metros, a tarefa também exige bastante paciência.

