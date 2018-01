Zoológico da França comunica nascimento de três leões de espécie rara

PARIS - Três filhotes de leões asiáticos estrearam em um zoológico no leste da França, aumentando as esperanças por uma das mais raras espécies do mundo. O Zoológico Besancon só anunciou o nascimento, que ocorreu no dia 31 de dezembro, este semana com medo de que as duas fêmeas e um macho pudessem não sobreviver.

A mãe deixou um filhote morrer no ano passado e os três são mantidos longe do pai até que os cuidadores do zoológico tenham certeza de que ele não vai machucar os bebês.

Existem cerca de 300 leões asiáticos na natureza, todos em reserva indígena, de acordo com a WWF. O número é perecido ao de leões em cativeiro. "Leões em cativeiro não serão reintroduzidos na natureza, ou provavelmente não, porque são habituados com os homens e podem ser perigosos'' disse a cuidadora do zoológico Guillaume Limouzin.