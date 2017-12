Zoo recria animais em extinção com Lego

Quase 300 mil tijolinhos de Lego foram usados pelo Zoológico da Filadélfia, nos Estados Unidos, em uma exposição sobre animais em risco de extinção. Até 31 de outubro, quem visitar o zoo verá 34 animais, como pinguins, mico-leão e sapo, feitos com Lego.

Todos foram criados pelo artista Sean Kenney, que dedicou mais de um ano ao projeto. O urso polar, por exemplo, foi construído com 95 mil tijolinhos e pesa 130 quilos. No mundo todo, as populações de 8 das 19 espécies de urso polar estão em declínio, principalmente por causa da caça, poluição e do aquecimento global.

“Adoro conseguir explicar um problema tão sério de uma maneira que até crianças podem entender”, disse Kenney, em entrevista ao site TreeHugger. http://www.treehugger.com/

Na mostra, os animais de Lego estão exposto em seu próprio habitat. Ao lado de cada um, há um informativo sobre as ameaças contra o meio ambiente em que vivem, além de dicas para ajudar em sua preservação. Mais informações no site do zoológico http://www.philadelphiazoo.org/