Zôo de Londres expõe 'animais' feitos de lixo

Um dinossauro feito de restos de pneus velhos e um tubarão esculpido com pedaço de calota branca estão entre os novos "moradores" do zoológico de Londres. Os "animais" são duas das 21 peças em exposição no Recycled Sculpture Show, ou Show de Esculturas Recicladas, aberto na última sexta-feira. A exposição faz parte de uma série de eventos de conscientização ecológica que serão realizados em Londres nas próximas três semanas como parte do festival Love London, Love your Planet (Ame Londres, Ame seu planeta, em tradução livre). "As esculturas realmente provocam um debate sobre os restos deixados pelo homem e o impacto que eles têm no mundo natural", disse a gerente de sustentabilidade do zoológico de Londres, Sophie Townsend. "Não há melhor ambiente para esse show do que rodeado por algumas das espécies mais ameaçadas do planeta, muitas das quais estão perto da extinção por causa do desejo insaciável do homem por novos recursos", acrescentou Townsend. As esculturas recicladas ficam em exposição no zoológico de Londres até 5 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.