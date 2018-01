Zôo cria 'agência de namoro' para papagaios raros

O zoológico de Chester, no norte da Inglaterra, criou uma espécie de "agência de namoro" para papagaios da Amazônia equatoriana, na esperança de aumentar a procriação da espécie em cativeiro. Os pássaros não estavam se reproduzindo bem, então, o zôo resolveu bancar o cupido, dando mais tempo para eles se conhecerem melhor. Em vez de enviar machos ou fêmeas para outros zoológicos, o zôo de Chester agora recebe todos em um único viveiro - um centro de reprodução para papagaios raros - e os deixa à vontade para escolher o próprio par. "Sendo um zoológico moderno, nós colocamos os papagaios juntos e damos a eles tempo para se conhecer e escolher o parceiro", explica Andrew Woolham, chefe da equipe que cuida de papagaios e pingüins no zôo. Segundo Woolham, os funcionários do zôo identificam os pares formados ao observar o comportamento dos papagaios no viveiro. "Quando eles são oficialmente um casal, nós os enviamos para outras coleções para que comecem sua vida nova juntos e, esperamos, se reproduzam." Até agora, o programa já enviou casais de papagaios para zoológicos e parques de vida selvagem na França, Alemanha e Portugal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.