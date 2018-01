Zona Leste ganha parque municipal em SP

Neste sábado, os moradores de São Paulo ganharão uma nova área verde para recreação e lazer, o Parque Lajeado, localizado em Guaianases, na zona leste, com aproximadamente 36 mil m². A inauguração será realizada a partir das 10h. Entre as atrações previstas, haverá ato religioso, prática de Tai chi Pai Lin e apresentação da bateria da Escola de samba Unidos de Guaianases.

Implantado em uma antiga chácara do bairro, toda a mata nativa foi preservada e agora a comunidade pode visitar o local. O parque conta com playground, áreas de estar com bancos, mesas para jogos, bebedouros e um Centro de Educação Ambiental. O local funcionará todos os dias das 6h às 18h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A fauna do Parque Lajeado é composta por diversas espécies de aves, como o pica-pau-anão-de-coleira, o pichororé, o periquito-rico, além de uma espécie ameaçada de extinção, o papagaio-verdadeiro. A flora compreende uma capoeira rente ao córrego, com exemplares de tapiá-guaçu, guaçatonga, pau jacaré, café, entre outras. Há também árvores frutíferas que ocupam o espaço ajardinado, a exemplo da mangueira, da jaboticabeira, da amoreira e da cajazeira.

O Parque Lajeado é o 33º entregue pela prefeitura desde 2005. A cidade já conta com 67 parques municipais. Até 2012 o governo municipal espera somar 100 parques.

Serviço:

Data: 06 de março de 2010 (sábado)

Horário: 10h

Endereço: Rua Antonio Thadeo, s/n - Lajeado.

(Com informações da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo)