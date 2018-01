Zebra 'sorri' para câmera de turistas em parque dos EUA

Uma zebra extrovertida pôs a cabeça dentro de um carro de visitantes e "sorriu" em um parque de animais no Estado da Geórgia, sudeste dos Estados Unidos, quando os ocupantes do veículo começaram a fotografar o animal.

"Dizem que zebras são imprevisíveis e se assustam com facilidade. Essa zebra era certamente imprevisível, mas acho que os assustados éramos nós", disse Irina Koehler, ocupante do veículo e autora das fotos da zebra, ao jornal britânico Daily Mail.

Ela conta que, durante passeio com a família no parque Pine Mountain Wild Animal, baixou o vidro do carro para obter uma imagem da zebra e foi surpreendida quando esta colocou a cabeça dentro do veículo e "abriu um sorriso" para a câmera.

O animal lembra personagem do filme 'Madagascar'. Crédito: "Levamos um susto. Pensei que seria muita sorte se ela ficasse parada por tempo suficiente para que eu tirasse a foto, não esperava que ela posasse para a câmera", declarou Koehler ao jornal.

"Meus filhos são fãs de 'Madagascar' (filme de animação com animais africanos), e a zebra me fez lembrar do (personagem) Marty do filme. Foi um dia memorável."

Segundo o site do Pine Mountain Wild Animal, a espécie de zebra fotografada tem suas origens nas áreas semidesertas do leste da África, principalmente Etiópia, Somália e Quênia.

Ela se diferencia de outras zebras porque suas orelhas são protuberantes e com pelos e porque ela não tem listras em sua barriga. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.