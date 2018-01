Yokohama se prepara para painel sobre mudanças climáticas

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês), da Organização das Nações Unidas (ONU), abre nesta terça-feira, 25, uma assembleia-geral de cinco dias em Yokohama, no Japão, terça-feira, 25, para discutir o relatório de avaliação sobre o impacto do aquecimento global. Cerca de 500 pessoas de 100 nações vão participar das sessões, a primeira a ocorrer no Japão.

Por causa dos procedimentos de compilação e aprovação adotados pelo IPCC para seus relatórios independentes, as suas publicações são consideradas mais importantes que as formuladas por outras organizações.

Até agora, 195 países aderiram ao IPCC, que foi criado em 1988. Desde a sua criação, o corpo científico foi organizado em três grupos de trabalho. Cada um deles emite um relatório de avaliação a cada cinco a sete anos. A aprovação desses relatórios exige o acordo unânime de todas as nações que participam da sessão.