WWF encontra mais de cem novas espécies em Bornéu

Uma lesma que dispara "dardos de amor" no acasalamento, um sapo sem pulmões e o inseto mais comprido do mundo estão entre as novas espécies de animais descobertas pelo grupo ambientalista WWF na ilha de Bornéu.

Em relatório divulgado na quarta-feira, a ONG revela que o projeto conservacionista batizado como "Coração de Bornéu", lançado em 2007, encontrou 123 novas espécies no território nestes três anos.

Segundo Adam Tomasek, chefe da iniciativa, apesar de ser visitada por cientistas há séculos, a ilha ainda tem áreas em seu interior que nunca foram exploradas.

De acordo com a WWF, este Coração de Bornéu é uma "ilha dentro da ilha", abrigando dez espécies de primatas, mais de 350 diferentes aves, 150 espécies de anfíbios e répteis, e 10 mil de plantas - todos sem igual no mundo.

"Se esse trecho de floresta tropical puder ser preservado para nossos filhos, a promessa de mais possibilidades de descobertas será animadora para as próximas gerações", afirmou Tomasek.

Bornéu é compartilhada por Brunei, Indonésia e Malásia.

