WSJ: novo rascunho deixa metas sobre emissões de fora Um novo esboço do acordo climático negociado em Copenhague ao longo dos últimos 12 dias da 15ª Conferência das Nações Unidas para o Clima não especifica nenhuma meta de redução de emissões de gás carbônico, disse uma fonte familiar ao processo diplomático ao jornal Wall Street Journal (WSJ). De acordo com a publicação, o rascunho diz que as partes envolvidas apoiam a meta de arrecadar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020 para ajudar os países mais pobres a mitigarem os efeitos do aquecimento global.