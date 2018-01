Walmart lança Danoninho, Guaraná e Café Pilão mais sustentáveis

O Walmart e alguns fornecedores lançaram 13 produtos mais sustentáveis, que tiveram seu processo de produção melhorado. Há itens de alimentação (como Danoninho, Guaraná Antarctica PET de 2 litros e Café Pilão Origem), eletrônicos (TV LED 32 polegadas da Phillips) e de higiene (como papel higiênico Neve Naturali e papel toalha Snob Eco), entre outros. A iniciativa é parte do projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta. Em resíduos, os 13 produtos representam redução de mais de 250 toneladas por ano, considerando a estimativa de venda do Walmart no período. A economia de água chega a 2 milhões de litros. / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS