Vulcão Llaima volta a entrar em erupção no Chile

O vulcão Llaima, no sul do Chile, voltou a entrar em erupção nas últimas horas com várias explosões na cratera principal, e três correntes de lava poderiam chegar ao rio Calbuco, informaram nesta quinta-feira, 10, as autoridades. Segundo o Observatório Vulcanológico dos Andes do Sul (Ovdas), o Llaima, de 3.125 metros, situado na região de Araucanía e um dos mais ativos da América do Sul, entrou mais uma vez em erupção com grande intensidade após remeter notavelmente nas últimas 48 horas. Autoridades avaliam as regiões de maior risco, e o prefeito de Curacautín, Raúl Reyes, está se dirigindo ao setor de Captrén, já que três correntes de lava do Llaima estão seguindo em direção ao rio Calbuco, vigiado permanentemente porque seu leito poderia subir notavelmente, acrescentou o Ovdas. A lava que corre pela encosta do vulcão pode ser vista a vários quilômetros de distância. Segundo relatórios do Serviço Nacional de Geofísica e Mineração do Chile, desde maio de 2007 o Llaima tem apresentado uma atividade sísmica ligeiramente anômala acompanhada, esporadicamente, por pequenas emissões, principalmente de cinzas e vapor d'água. Desde 1640, já foram registradas 50 erupções do Llaima.