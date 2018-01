Votação do novo Código Florestal 'talvez' seja adiada, diz líder A votação do novo Código Florestal, prevista para terça-feira, "talvez" seja adiada novamente por causa das negociações em busca de um consenso, disse à Reuters o líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT-SP).