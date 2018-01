Votação do Código Florestal não será adiada, garante líder do governo na Câmara

Brasília - O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse há pouco que o governo não está pensando em adiar a votação do Código Florestal, apesar de partidos como o PV e o PT desejarem o adiamento. Eles defendem mais tempo para aprofundar as discussões sobre vários pontos do código.

Veja também:

Íntegra da proposta do Novo Código Florestal

Entenda o novo Código Florestal

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palocci e Marina Silva rechaçam nova redação do Código Florestal

''A reforma da lei ambiental foi preparada por leigos, visando o lucro''

Relator do novo Código Florestal flexibiliza recuperação de mata nativa

Aldo Rebelo:Código Florestal, o equilíbrio possível

PLANETA ESTADÃO destaca os entraves no polêmico Código Florestal

A polêmica atualização do Código Florestal do Brasil

Vaccarezza acredita que até o início da discussão se chegará a um acordo em torno do texto do deputado do Aldo Rebelo (PCdoB-SP). "Nós queremos chegar a um acordo que gere equilíbrio entre a preservação da qualidade do meio ambiente, da qualidade de vida e da produção".

Segundo o líder do governo, o importante é a unidade em torno de um texto sobre o código. "Estamos perto de chegar a um acordo. O governo foi proativo. Teve iniciativa de apresentar propostas e cedeu em vários pontos para facilitar as negociações", disse.