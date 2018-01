Votação de proposta do Brasil na Comissão da Baleia é abortada pelo Japão

Delegações contrárias à criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, proposta defendida pelo Brasil, abandonaram nesta quinta-feira, 14, uma reunião da Comissão Internacional da Baleia (CIB), de modo que não houvesse quórum para a votação. A informação foi dada por Marco Calvo, um dos representantes da Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA) presentes à reunião na ilha de Jersey, no Reino Unido. Segundo Calvo, os diplomatas que se levantaram eram "do Japão e seus aliados - ilhas caribenhas, Coreia do Sul, africanos, etc."

Em discussão desde 2001, o tema nunca atingiu os 3/4 dos votos exigidos. Em entrevista na quarta-feira, 13, ao Estado, o delegado do Brasil na CIB, Marcus Paranaguá, defendeu a discussão do assunto.

Marcela Vargas, gerente de programas da WSPA para a América Latina, disse que a atitude das nações baleeiras e seus aliados é "ultrajante".

Segundo ela, "a sociedade civil latino-americana apoia o direito do Grupo de Buenos Aires (do qual o Brasil é membro) de levar o Santuário do Atlântico Sul a voto".

A 63ª reunião anual da CIB se encerra nesta quinta-feira.