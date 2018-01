Vítima de abuso sexual critica declaração do papa sobre palmadas

"Crianças não precisam apanhar. Precisamos falar sobre uma criação positiva dos filhos. Violência física não tem vez nos dias modernos", disse Peter Saunders, que está aconselhando o Vaticano sobre como lidar com a crise de abusos sexuais na Igreja Católica.

"Eu apanhei durante a minha infância e isso me fez muito mal", disse Saunders, que foi vítima de abuso cometido por um padre quando era adolescente e é um dos 17 membros da comissão do Vaticano com a atribuição de recomendar reformas para a Igreja.

Durante uma conversa sobre paternidade em sua audiência geral, na última quarta-feira, Francisco saiu do texto preparado para lembrar uma conversa que teve com um pai certa vez.

Ele citou o homem dizendo: "Eu algumas vezes tenho que bater nas crianças um pouco, mas eu nunca lhes dou um tapa na cara para não desmoralizá-los".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O papa acrescentou, com suas próprias palavras: "Que bonito! Ele tem um senso de dignidade. Ele precisa punir. Ele faz isso da maneira correta e segue em frente".

O papa foi muito criticado nas redes sociais pelos comentários.

Falando em uma entrevista coletiva sobre a crise de abuso sexual da Igreja Católica, Saunders disse que ficou surpreso quando ouviu o que considerou ser um "endosso a pais que batem em seus filhos", e acrescentou que planeja conversar com o papa sobre isso na próxima vez que o encontrar.