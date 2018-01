Virada Sustentável reúne 700 atrações na capital até domingo

SÃO PAULO - A Virada Sustentável, evento que pretende mobilizar e educar a população para um modelo de vida mais ambientalmente correta, continua com sua programação durante este fim de semana em São Paulo. Em sua quarta edição, o evento, que começou na quinta-feira, 28, reúne cerca de 700 atrações e atividades gratuitas - entre atividades culturais, debates e oficinas - em todas as regiões da capital até o próximo domingo.

Atrações musicais, passando por cinema, exposições, teatros e até piqueniques, bicicletadas e atividades lúdicas fazem parte da programação. As atividades são realizadas simultaneamente em 143 locais da cidade, como parques, praças, equipamentos culturais, escolas e outros espaços públicos.

Entre as atrações deste sábado, destaque para a "Palhacicletada", do Coletivo Reciclowns, que vai ajudar a promover as ciclovias e deve contar até com a presença do prefeito Fernando Haddad. O ponto de encontro é na Praça do Ciclista, no cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação, às 9h. Após algumas paradas, as bicicletas têm como destino final o Parque Ibirapuera. O percurso deve durar cerca de duas horas e promete levar muita irreverência com vários palhaços distribuindo alegria.

Os atrativos da Virada Sustentável contam ainda com rodas de conversa, oficinas e workshops. De acordo com os organizadores, o objetivo é ampliar a informação e a consciência sobre temas de sustentabilidade por meio de uma abordagem lúdica e inspiradora para a população.

A Virada passa por pontos conhecidos da cidade como os parques Ibirapuera, Villa Lobos, Juventude e Água Branca, além do Memorial da América Latina, campus da USP, Largo da Batata e a Praça Victor Civita. No site oficial do evento, há detalhes de todas as atrações (www.viradasustentavel.com). O Estado destaca alguns deles que ocorrem nesse sábado, 30, e domingo, 31.

Pedalada: A "Palhacicletada" é uma bicicletada inusitada. Cada palhaço customiza sua própria bicicleta e seu capacete e distribui gargalhadas, mostrando alegria e ajudando a melhorar a cidade. A ação também promove as ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas da cidade, mostrando o espaço do ciclista está crescendo. O evento deve contar com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

Onde? Praça dos ciclistas (cruzamento das avenidas Paulista com a Consolação)

Quando? Sábado às 9h

Largo da Batata: Durante toda a tarde de sábado, o Largo recebe atividades diversas que vão desde a ocupação criativa do espaço público aos movimentos de defesa de parques e centros culturais na cidade. Estão programados piqueniques, intervenções artísticas, rodas de leitura, oficinas, dentre outras atrações.

Onde? Largo da Batata, Pinheiros.

Quando: Sábado a partir das 14h

Feira: A Feira Armazém da Cidade é destinada a apresentar produtos e serviços com atributos sustentáveis em segmentos como moda, beleza, design e gastronomia. O objetivo é educar o consumidor e o produtor do mercado sustentável, destacando os atributos de sustentabilidade nas marcas apresentadas.

Onde? Praça do Aprendiz, ao lado do Centro Cultural Rio Verde

Quando? Sábado a partir das 11h.

Exposição: A exposição "Território do Brincar" é um passeio pela geografia de gestos infantis que habitam brincadeiras de diversas regiões brasileiras. Fruto da pesquisa do Projeto Território do Brincar, esta exposição apresenta parte do material coletado e reflete uma maneira de olhar para a criança atual por meio de vídeos, fotos, áudios e brinquedos.

Onde? Praça Victor Civita

Quando? Sábado e domingo das 9h às 19h.

Cinema: Estreia do filme "A Lei da água: novo código florestal", projeto audiovisual dedicado a esclarecer questões referentes às mudanças do Código Florestal Brasileiro.

Onde? Auditório do Ibirapuera

Quando? Domingo às 17h.

Contação de história: A contadora de história Kiara Terra traz narrativas envolventes e participativas. A história a ser contada será escolhida através de sorteio dentre o repertório da contadora. O público infantil e adulto poderá vivenciar desde as relações com o espaço até as relações de afeto e o modo como lidamos com o tempo.

Onde? Parque Villa-Lobos

Quando? Domingo entre 15h e 15h45

Rolê: Saída de ônibus por pontos estratégicos de grande relevância aos aspectos sustentáveis da região. Os participantes farão o trajeto acompanhados por agentes marginais do movimento Imargem. O roteiro inclui: Aldeia indígena Tenondé Porã, Sítio Boa Nova, Parques Naturais de compensação do Rodoanel, Ilha do Bororé, dentre outros pontos.

Onde? Casa de Cultura Palhaço Carequinha (ponto de encontro).

Quando? Domingo às 8h30.

Oficina: A Oficina "Construindo Escolas Sustentáveis na Prática" é desenhada para permitir a participação ativa de diferentes atores da comunidade escolar em torno do debate de sustentabilidade. Os participantes passarão por formação teórica e prática com a criação de uma atividade ou programa de educação e sustentabilidade que faça sentido frente aos desafios de cada instituição.

Onde? Biblioteca de São Paulo

Quando? Domingo das 10h às 15h.

Debate: Como o jovem vê a política? Qual a forma de ativismo hoje? O debate contará com apresentação de dados da pesquisa "O Sonho Brasileiro da Política" realizado pelo BOX 1824. Três jovens ativistas de perfis distintos farão comentários e trarão suas visões sobre as questões. Haverá diálogo aberto ao público.

Onde? Auditório do Parque da Água Branca

Quando? Domingo das 10h às 12h