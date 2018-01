Vietnã consegue reproduzir crocodilo-siamês

O crocodilo-siamês, uma das espécies mais ameaçadas do mundo, começa a reviver num parque nacional do Vietnã graças a um programa de recuperação. O animal havia sido declarado extinto no país há mais de duas décadas. Existem agora cerca de 30 exemplares do réptil, nativo da região sudeste da Ásia, aclimatados à vida selvagem no Parque Nacional Cat Tien – onde alguns deles foram deixados nove anos atrás e já se reproduziram com sucesso.

“É a primeira reintrodução desses crocodilos no mundo”, afirmou Hung Ton, principal impulsionador do programa. Acredita-se que o último crocodilo-siamês tenha sido caçado no Vietnã em 1987. O animal pode medir 3 metros.