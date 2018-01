Vídeo: Conheça as práticas e benefícios da Iyengar yoga

Mais do que uma simples prática de relaxamento e conhecimento do corpo, o yoga é como uma filosofia de vida. A prática também é uma das maneiras de se atingir uma “vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”, que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o tema da semana da cobertura especial do Estado sobre sustentabilidade.

Em entrevista ao Estado, a empresária Ana Luisa Matsubara conta como os seus 18 anos como instrutora dando aulas, consultorias e workshops de yoga formaram sua essência. Ela participa de pesquisas científicas e traz instrutores renomados todos os anos para contarem suas experiências com a Iyengar yoga, método criado na Índia, no qual Ana se especializou.

No vídeo, Ana Luisa mostra alguns exercícios de respiração e relaxamento que podem ser feitos em casa ou na própria cadeira do escritório. Ela conta que os benefícios são diversos, mas que o principal foco dessa linha é o alinhamento da postura. “Tem um cuidado extremo com a coluna que é muito benéfico porque a prática traz a mente do aluno a um engajamento muito forte na hora da execução da postura, e isso tem um impacto enorme no sistema nervoso”, diz a instrutora. Ana Luisa afirma que a prática previne lesões nos praticantes, pois há um fortalecimento do corpo.

A sequência de asanas, as famosas posturas do yoga, são importantíssimas para obter-se um conjunto de sensações, como relaxamento e redução da ansiedade. “Para colher o benefício não precisa de seis meses e três vezes de prática por semana. No primeiro contato com o yoga o aluno vai entender que ele está em um lugar diferente.”