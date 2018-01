Vídeo: Como montar uma composteira em casa

A compostagem é uma técnica antiga da agricultura que gera menos lixo e, no final do processo, forma-se um adubo fértil para o replantio de mudas. Mas mesmo com o assunto de sustentabilidade em alta não se vê a cultura no Brasil de deixar no quintal caixas com terra, restos de comida e minhocas para fazer a decomposição dos resíduos orgânicos. Segundo a gestora ambiental Nicole Palladino, da Morada da Floresta, as composteiras são fáceis de manusear e são diversos os seus benefícios ao meio ambiente. Confira no vídeo da TV Estadão como montar uma composteira caseira e quais itens tem que ser considerados para realizar o procedimento.