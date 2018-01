Versão antiga do Código é reapresentada no Senado O relator do Código Florestal, senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC), revelou ontem, durante o Fórum de Comandatuba (BA), que a primeira versão do Código Florestal está pronta para voltar à votação, no aguardo apenas do veto da presidente Dilma Rousseff ao texto aprovado na Câmara.