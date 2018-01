Verdes, úteis e criativos

Apesar de os presentes verdes não serem todos baratos, servem para os mais variados públicos. Para quem deseja algo útil e inusitado para o dia a dia, há esferas que substituem o sabão em pó na máquina de lavar e mochilas com captação solar para recarregar equipamentos eletrônicos. Roupas e artigos de decoração produzidos com material reaproveitado, como carteiras e pastas feitas com sacos plásticos, têm, ao contrário do que se possa imaginar, acabamento de ótima qualidade.

Para quem não quer gastar muito, ONGs como a Iniciativa Verde têm uma opção bem verde: o plantio de uma árvore em área de preservação permanente da Mata Atlântica, que pode ser endereçada a amigos e familiares.

Confira esses e outros itens selecionados pelo Planeta: basta clicar na imagem abaixo para ver a página ampliada.