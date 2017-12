Vento e marés devem empurrar óleo litoral a dentro no fim de semana

O petróleo de um enorme vazamento no Golfo do México está chegando às praias e à foz do rio Mississippi nesta sexta-feira. O mar e as condições meteorológicas poderão empurrá-lo rapidamente sobre áreas ambientalmente frágeis, e autoridades tentam, freneticamente, conter o que poderá ser o pior desastre ambiental dos EUA em décadas.

Mancha de óleo chega à costa dos Estados Unidos

Veja imagens do vazamento de petróleo nos EUA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Principais vazamentos de petróleo no mundo e nos Estados Unidos

Cerca de 795.000 litros de petróleo estão sendo lançados a cada dia de um poço perfurado pela plataforma Deepwater Horizon, operada pela empresa BP, e que explodiu em 20 de abril, afundando mais tarde na costa da Louisiana.

Ao mesmo tempo em que o óleo começava a chegar ao litoral da Louisiana, o Serviço Meteorológico Nacional previa ventos, maré alta e ondas até domingo, que poderão empurrar o óleo para o interior das enseadas e lagunas que marcam o sudeste do Estado. Marés muito mais altas que o normal estão empurrando as ondas em direção á costa, e tempestades são esperadas para esta sexta-feira.

Equipes de resgate já limparam o primeiro pássaro atingido pelo óleo. Funcionários do Resgate e Pesquisa de Pássaros disseram ter encontrado o jovem animal no mar, não na praia. O óleo faz grudar as penas das aves marinhas, deixando-as sem isolamento térmico, e quando os animais tentam se limpar com, o bico, acabam engolindo o petróleo.

Na quinta-feira, a mancha tinha 113 km por 210 km. O dado ainda seria atualizado nesta sexta.

O governador da Louisiana, Bobby Jindal, declarou estado de emergência. Ele pediu ao governo federal o apoio de 6.000 homens da Guarda Nacional.

Uma temporada extraordinária de pesca de camarão foi aberta, para permitir que os pescadores recolham o crustáceo antes que o óleo chegue.