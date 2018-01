Vegetação cobre 17% do Estado de SP, diz mapa O governo de São Paulo acaba de concluir um mapeamento que mostra que 17,3% do território do Estado é coberto por vegetação. O dado é baseado em imagens de satélite dos anos 2008 e 2009. A informação foi apresentada ontem pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Xico Graziano.