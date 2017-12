Veado 'unicórnio' é encontrado na Itália

Um veado com apenas um chifre no centro da cabeça - muito parecido com os unicórnios míticos - foi visto em uma área de preservação natural na Itália, disseram representantes do parque nesta quarta-feira, 11. "É uma fantasia se tornando realidade", disse Gilberto Tozzi, diretor do Centro de Ciências Naturais em Prato. "O unicórnio sempre foi um animal mitológico." O veado de um ano de idade - apelidado de Unicórnio - nasceu em cativeiro no centro de pesquisas do parque na cidade toscana de Prato, próxima a Florença, disse Tozzi. Acredita-se que ele tenha nascido com uma falha genética; seu gêmeo tem dois chifres. Dizendo que é a primeira vez que viu esse tipo de caso, Tozzi disse que esse tipo de anomalias entre veados pode ter inspirado o mito dos unicórnios. O unicórnio, criatura parecida com um cavalo com poderes mágicos de cura, apareceu em lendas e histórias desde textos medievais até as aventuras de Harry Potter. "Isso mostra que mesmo em tempos passados, poderiam haver animais com essa anomalia", ele disse. "Não é como se eles tivessem sonhado isso tudo." Veados de um só chifre são raros, mas não absolutamente desconhecidos. "Geralmente o chifre fica de um dos lados da cabeça ao invés de ficar no centro. Parece um caso complexo", disse Fulvio Raticelli, diretor científico do zológico de Roma. Ele disse que esse posicionamento do chifre pode ter resultado de trauma quando o animal era mais jovem. Acredita-se que outros mamíferos possam ter colaborado com o mito do unicórnio, como a baleia narwhal, que tem uma longa presa.