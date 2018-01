Vazamento pode ser quase quatro vezes maior do que o estimado pela BP

HOUSTON - Especialistas designados pelo governo norte-americano estimam que o vazamento de óleo no Golfo do México pode ser de até 19 mil barris (cerca de 3 milhões de litros) por dia, quase quatro vezes maior do que o estimado pela companhia petrolífera BP, administradora do poço de petróleo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 27, pela direção do Serviço de Geologia dos EUA.

Até o momento, a BP estima que cinco mil barris (cerca de 795 mil litros) de óleo estão vazando por dia do poço no Golfo do México após a explosão de uma plataforma petrolífera da companhia britânica no dia 20 de abril.

Se a estimativa do grupo de especialistas se confirmar, o vazamento do Golfo do México passará a ser o maior da história dos Estados Unidos, superando o acidente que envolveu a petrolífera Exxon Valdez em 1989, quando 42 milhões de litros de óleo vazaram próximo à costa do Alasca. Levando em conta a mais alta estimativa dos especialistas, cerca de 148 milhões de litros podem já ter vazado no Golf do México.

Operação de estancamento

Na manhã desta quinta-feira, a Guarda Costeira dos EUA anunciou que o poço de onde vaza óleo teria sido fechado na operação de estancamento, mas a BP não confirmou a informação. Em seguida, um porta-voz da companhia anunciou que a "operação ainda continuava".

Usando robôs submarinos, os engenheiros da BP injetam fluidos pesados (como lama e concreto) até a boca do poço, a 1.600 metros de profundidade. É uma manobra conhecida como "top kill", algo como "matar por cima", que nunca foi tentada a tamanha profundidade. Consiste basicamente em "sufocar" o vazamento dentro do poço.

(Atualizada às 12h30)