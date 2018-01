Vazamento no Golfo do México causa primeira baixa no Governo Obama

O diretor de programas de prospecção de petróleo e gás do Departamento do Interior dos Estados Unidos, Chris Oynes, renunciou nesta segunda-feira, 17, a seu cargo, na primeira baixa no Governo do presidente Barack Obama causada pelo vazamento de petróleo no Golfo do México.

Veja também:

Poços de petróleo são fechados voluntariamente no Golfo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maré negra se aproxima da principal corrente do Golfo do México

BP diz que conseguiu conter parte do vazamento no Golfo do México

A renúncia foi comunicada pelo próprio Oynes em uma mensagem eletrônica dirigida a todos os empregados do Programa de Administração de Projetos Minerais e de Energia Marítimos.

A baixa acontece em meio a uma investigação que o Congresso dos EUA faz sobre o vazamento de petróleo causado pela explosão de uma plataforma da British Petroleum no Golfo do México no dia 20 de abril.

O derrame ameaça os hábitats marinho e terrestre, assim como as indústrias pesqueiras e turísticas dos estados da Louisiana, Alabama, Mississipi e Louisiana.

O escritório de Oynes se encarrega das análises ambientais e das salvaguardas operativas dos projetos de prospecção petrolífera e, segundo seus críticos, se mostrava negligente demais na concessão.

Um deles, o republicano Darrell Iss, membro do Comitê de Supervisão e Reforma do Governo na Câmara de Representantes, disse que a renúncia de Oynes é um "bom começo".

Ele acrescentou que durante mais de uma década seu escritório se caracterizou pela corrupção e a má administração. "Isto não foi obra de uma só pessoa, mas a culminação de uma fratura burocrática. A renúncia de uma pessoa é um bom começo", mas esse escritório necessita uma reforma integral e exaustiva, acrescentou.