Vazamento há 30 anos foi 'pior da História'

Em 1979, o poço Ixtoc 1 no Golfo do México explodiu após uma falha numa válvula de segurança - o vazamento que se seguiu foi o maior da História.

Nem um enorme funil de contenção ou toneladas de lama foram suficientes para conter o petróleo.

As semelhanças entre o vazamento atual e o de 30 anos atrás não acabam aí: também foram perfurados dois poços de emergência para aliviar a pressão. Só assim, depois de nove meses, o vazamento foi controlado.

Na costa do México, as consequencias ainda podem ser vistas hoje.

No entanto, cientistas afirmam que dois anos depois do vazamento, os ecossistemas costeiros do México já davam mostras de recuperação.

Para pescadores mexicanos, entretanto, a possível chegada da mancha causada pelo vazamento da BP é classificada como "desastre".

Eles afirmam que a pesca já está reduzida, já que o mar estaria contaminado.

Hoje, a comunidade pesqueira do Golfo do México vive à sombra das empresas petrolíferas e do acidente com a Ixtoc, o pior de todos, pelo menos até o momento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.