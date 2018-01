Várzea do Tietê ganha plano de manejo na Grande São Paulo

SOROCABA - O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) aprovou nesta terça-feira, 31, o plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do Rio Tietê, na Região Metropolitana de São Paulo. O relatório versa sobre os usos da área, em conformidade com os objetivo de criação da APA, de controlar enchentes e evitar a ocupação das várzeas do Tietê. O documento teve 23 votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção.

A APA abrange os municípios de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritba Mirim, Salesópolis, Osasco, Carapicuíba, Barueri e Santana de Parnaíba. A unidade é um dos principais refúgios da fauna e da flora da região, abrigando animais como a capivara e a lontra e grande variedade de aves aquáticas.

As várzeas apresentam larguras de 200 e 600 metros e correspondem a terrenos alagadiços, sujeitos a inundações nas épocas de chuva, por isso ajudam a regular as cheias e controlar enchentes.

Criada em 1987, a APA abrange território de quase 10 mil hectares, incluindo o Parque Ecológico do Tietê, administrado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee). As áreas lindeiras do parque são usadas para atividades de lazer da população do entorno.