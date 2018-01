Ursos pedem comida a motoristas na Rússia

Uma família de ursos do norte da ilha de Sakhalin, no extremo oriente da Rússia, desenvolveu o hábito de pedir comida aos motoristas que passam por uma estrada, informou a agência Itar-Tass. Segundo a agência, trata-se de uma família com um casal de ursos, de cerca de 700 kg cada, e dois filhotes. Os ursos ficam a alguns quilômetros da cidade de Nogliki, ao longo de uma estrada, e tentam parar os automóveis para pedir comida. De acordo com especialistas, apesar da abundância de alimentos na floresta, os ursos estão viciados em pedir: provavelmente algum motorista lançou comida para eles alguma vez e assim os animais se habituaram a pedir alimento ao invés de procurá-lo. A guarda civil preocupa-se com a segurança das pessoas que passam pela estrada, já que a caça ao urso é proibida na ilha e a espécie se multiplicou.