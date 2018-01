Urso Knut divide jaula com namorada no zoo de Berlim

O urso polar Knut e a candidata a se tornar sua namorada, a ursa Giovanna, ou Gianna, dividem, a partir desta terça-feira, 29, uma jaula no zoológico de Berlim, mas se mantiveram "reservados" em seu primeiro encontro, segundo a direção do local.

No entanto, a direção do zoológico de Berlim espera que "com o tempo" os dois ursos comecem a "brincar mais".

Gianna, transformada por aclamação popular em candidata a namorada do urso Knut, chegou a Berlim no início do mês, de Munique, onde ficará morando enquanto sua jaula encontra-se em obras.

A ursa chegou à capital alemã junto com outros dois, Yoghi e Lisa, que também serão moradores temporários do zoológico de Berlim.

Há mais de um mês, quando foi divulgada a informação de que os ursos seriam transferidos para Berlim, a imprensa passou a especular sobre a possibilidade de Gianna e Knut terem filhotes, já que ambos têm três anos.

No entanto, os dois ainda são adolescentes e não alcançaram a maturidade sexual.