Urso-de-óculos de zoológico de Sorocaba passa por check-up

SOROCABA - Um urso-de-óculos, espécie considerada vulnerável à extinção na natureza, foi anestesiado e passou por uma bateria de exames, nesta sexta-feira, 14, no zoológico municipal de Sorocaba.

Durante duas horas, o espécime macho de 1,60m de altura, pesando 85 quilos, teve material biológico coletado para exames de sangue, sorologia e biópsia de pele. Os resultados saem em 15 dias, mas o veterinário Rodrigo Teixeira, chefe da seção de biologia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, antecipou que o urso está "vendendo saúde".

Os veterinários descobriram uma pequena alteração na visão do Pepito, como é conhecido o urso, mas que não interfere na rotina do animal. Um odontologista avaliou também a arcada dentária do urso e fez limpeza de alguns acúmulos de tártaro.

A fêmea da espécie, Penélope, também habitante do zoo, vai passar pelos mesmos exames. O macho está no zoo de Sorocaba desde 2012, vindo do zoológico de Salvador. Sua companheira foi trazida do zoológico de Sapucaia do Sul (RS) um ano antes. Especialistas da Universidade de São Paulo (USP) e da Faculdade Anhembi Morumbi, da capital, participaram do atendimento ao urso com a equipe do zoo de Sorocaba.