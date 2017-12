Uribe confirma presença em reunião de Manaus sobre clima

O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, confirmou nesta quarta-feira, 18, que participará da reunião de países amazônicos do próximo dia 26 de novembro em Manaus, que deve ter a presença de líderes de oito países. A presença de Uribe em Manaus foi informada pelo chanceler colombiano, Jaime Bermúdez, após um encontro com antigos diplomatas.

No entanto, o chanceler esclareceu que não está implícito que Uribe vá se reunir com o presidente venezuelano, Hugo Chávez, que também deve estar no encontro de Manaus, considerado preparatório para a cúpula de Copenhague sobre clima.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha antecipado, como anfitrião da reunião em Manaus, a intenção de facilitar um encontro entre Uribe e Chávez para aliviar as crescentes tensões entre Colômbia e Venezuela.

A cúpula de Manaus deve ter a presença dos líderes de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.