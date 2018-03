Universidade vai investigar integridade de dados sobre clima

A Universidade de East Anglia, do Reino Unido, disse que vai investigar se cientistas de sua prestigiada Unidade de Pesquisa Climática fraudaram dados sobre o aquecimento global. Milhares de correspondências que vazaram para a internet no final do mês passado têm sido consideradas por céticos do aquecimento global provocado pelo homem como provas de que os cientistas conspiraram para esconder evidências de que o fenômeno não é tão forte com se acredita.

A universidade disse que vai analisar os e-mails para ver "se há alguma evidência de manipulação ou supressão de dados". Anteriormente, a universidade havia prometido fazer uma investigação, mas não especificou o que ela abrangeria. O anúncio desta quinta-feira foi o primeiro reconhecimento de que os dados serão examinados.

A investigação também vai examinar os planos de segurança de dados da organização.As informações são da Associated Press.