União Europeia reduziu emissões estufa em 1,6% em 2007

A União Europeia (UE) reduziu suas emissões de gases de efeito estufa em 1,6% em 2007 em relação ao ano anterior e em 4,3% desde 1990, informou nesta sexta-feira, 29, a Comissão Europeia.

O Executivo do bloco comemorou o que já é o terceiro corte anual consecutivo de suas emissões, apesar de a UE ainda estar a meio caminho de conseguir a redução de 8% para o período 2008-2012 à qual se comprometeu ao assinar o Protocolo de Kyoto.

Espanha e Grécia foram os dois únicos países dos antigos 15 que em lugar de recortar suas emissões em relação a 2006 as aumentaram (2,1 e 2,9%, respectivamente).

Os dados publicados nesta sexta-feira, 29, foram compilados pela Agência Europeia de Meio ambiente (EEA, na sigla em inglês) e incluem números globais sobre as emissões de gases do efeito estufa dos antigos membros da UE e dos que se incorporaram desde 2004.

O número para o conjunto dos 27 é uma redução de 1,2% em 2007 em relação ao ano anterior e de 12,5% em comparação com o ano base de referência (que em alguns países difere de 1990). Desde 1990, o corte é de 9,3%.

A organização ambientalista Greenpeace avaliou os resultados para a Efe e explicou que a UE está no caminho de cumprir suas obrigações de Kyoto, mas destacou que ainda está longe de conseguir as reduções necessárias para deter a mudança climática.

O comissário europeu do Meio Ambiente, Stavros Dimas, reconheceu em comunicado que parte da redução se deve às condições meteorológicas, mas afirmou que também esteve baseada nas melhoras realizadas por indústrias pesadas como a do ferro e do aço.

O Protocolo de Kyoto não prevê objetivos para os 12 últimos países que se incorporaram à UE (em 2004 e 2007) porque o acordo foi assinado quando ainda não eram membros, mas todos estes estados - menos Chipre e Malta - contraíram compromissos equivalentes de redução que variam de 6% a 8% de redução em relação ao ano base.