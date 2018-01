Unesco declara dois novos patrimônios da humanidade

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) acrescentou as montanhas Dolomitas, na Itália, e o Mar Frísio, entre as costas de Alemanha e Holanda, a sua lista de patrimônios da pumanidade. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 26, em uma reunião da Comissão de Patrimônio da Humanidade da Unesco em Sevilha, no sul da Espanha.

O litoral do Mar Frísio é uma área de planícies marítimas de natureza rica. A Unesco descreveu o Mar Frísio como um dos últimos ecossistemas em faixa de intermaré onde os processos naturais não foram alterados pela devastação ambiental.

Foto: Efe

Ao mesmo tempo, a Unesco referiu-se às Dolomitas, nos Alpes italianos, como "um dos mais belos cenários montanhosos" do planeta.

Foto: Efe

Também na reunião desta sexta-feira, a Unesco ampliou a área do recife de Tubbataha, nas Filipinas, considerada Patrimônio da Humanidade para que a menção também inclua um parque natural. As informações são da Associated Press.