UE estuda ampliar meta de energia renovável

É a primeira vez que a comissária europeia levanta a questão de aumentar as metas de adoção de energias limpas. A atual meta prevê que os países que fazem parte da União Europeia sejam abastecidos com 20% de energias renováveis até 2020. Um dos motivos de se estender o prazo é para proteger o setor de geração de energia limpa do lobby da indústria de combustíveis fósseis, em especial do gás. O setor de gás na Europa vem tentando se posicionar como uma alternativa "verde" mais barata do que a energia solar, por exemplo.

A extensão da meta, segundo Connie, ajudaria a turbinar o setor de energias limpas no bloco e garantiria seu crescimento após 2020. A comissária não deu detalhes de quanto seria a nova meta, mas fontes estimam que meta a ser negociada seria de ter 40% de energias renováveis até 2030.