UE defende acordo obrigatório para lutar contra aquecimento

A Espanha, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia, defendeu nesta quarta-feira, 24, a elaboração de "um instrumento global legalmente obrigatório" estipulado pelas Nações Unidas para lutar de forma eficiente contra a mudança climática.

Veja também:

Medidas contra aquecimento devem ser 'ambiciosas', diz ONU

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

EUA anunciam reunião de grandes economias sobre o clima

ONU fará reuniões adicionais sobre clima em abril na Alemanha

Glossário sobre o aquecimento global

Rumo à economia do baixo carbono

A secretária de Estado do Meio Ambiente da Espanha, Teresa Ribera, lançou a mensagem durante a sessão inaugural do Fórum Ministerial Global sobre Meio Ambiente da ONU, realizado esta semana na ilha indonésia de Bali.

O bloco europeu "quer trabalhar a favor de um instrumento global legalmente obrigatório para lutar contra a mudança climática", assegurou Ribera.

Para alcançar esta meta, a UE reivindicou um "multilateralismo eficaz" liderado pela ONU ao invés de acordos não obrigatórios, como o que foi assinado em dezembro do ano passado na Conferência de Copenhague.

Ribera afirmou que é necessário "considerar se as estruturas internacionais são eficazes" para combater a mudança climática e apostou em uma "estrutura global reforçada com base no Programa Ambiental das Nações Unidas".

Além disso, a secretária de Estado espanhola ressaltou a necessidade de introduzir mudanças radicais no sistema econômico, adotar a "economia verde" e aproveitar a crise para programar as alterações.

A União Europeia foi excluída da negociação do Acordo de Copenhague - que foi preparado a portas fechadas entre um grupo de países liderados pelos Estados Unidos e China - mas depois decidiu assinar o consenso.

Está previsto que a ministra do Meio Ambiente da Espanha, Elena Espinosa, chegue na tarde desta quarta a Bali para liderar a UE nas negociações que estão sendo realizadas no Fórum Global Ministerial.

A reunião é a primeira sobre o aquecimento global após a cúpula de Copenhague, e pretende seguir avançando no assunto para a cúpula climática do México, prevista para o final do ano.