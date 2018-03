UE convoca reunião para tentar desbloquear cúpula do clima

A União Europeia (UE) convocou para esta quinta-feira, 17, uma reunião entre os participantes mais importantes da Cúpula da ONU sobre Mudança Climática, em Copenhague, para tentar conseguir um consenso global que leve a um acordo.

Fontes da UE disseram que o objetivo é discutir um pacote que permita acercar posturas entre as duas vias de negociação existentes - o Protocolo de Kioto e a convenção das Nações Unidas para a mudança climática.

A reunião foi convocada pelo primeiro-ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, cujo país preside este semestre a UE, e pelo presidente da Comissão Europeia (órgão executivo do bloco), José Manuel Durão Barroso, em coordenação com a Presidência da cúpula, exercida pela Dinamarca. Os dinamarqueses decidirão os participantes da reunião, como assinalaram as fontes.

A iniciativa pretende, a um dia do fim da cúpula, conseguir um resultado "ambicioso", já que por enquanto não se vislumbra um acordo para reduzir os gases causadores do efeito estufa e limitar o aquecimento global.