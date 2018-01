UE concorda em ajudar países pobres enfrentar mudança climática Os líderes da União Europeia (UE) concordaram nesta quinta-feira que as nações ricas devem conceder aos países em desenvolvimento até 7 bilhões de euros anuais, ou 10,3 bilhões de dólares, no período de 2010 a 2012 para ajudá-los a combater a mudança climática, disseram diplomatas do bloco.