UE chega a acordo para reduzir emissões em pelo menos 40% Os líderes da União Europeia chegaram a um acordo na sexta-feira (horário local) para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 40 por cento em 2030 em relação aos níveis de 1990, disse o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, em uma mensagem no Twitter.