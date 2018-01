TV australiana filma trombas d'água de 600m

Cinegrafistas na Austrália fizeram imagens nesta segunda-feira de uma série de trombas d'água no litoral do estado de Nova Gales do Sul, no oeste do país.

O vídeo feito pela emissora australiana de TV Channel Seven. Segundo a emissora de TV, cada tromba d'água atingiu até 600m de altura. Ao se aproximar da terra, elas se dissiparam.

Enquanto o litoral assistia ao fenômeno da natureza, outras partes do Estado sofreram com fortes chuvas e ventos. As tempestades provocaram inundações e engarrafamentos em Sydney.

As autoridades alertam para a possibilidade de mais chuvas e alagamentos nesta semana.